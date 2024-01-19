«Будущая королева тенниса»: кто такая Мирра Андреева?

Россиянка Мирра Андреева в свои 16 лет показывает отличные результаты на мировой арене, обыгрывая именитых теннисисток, ей пророчат блестящее спортивное будущее. Кто такая юная россиянка, и каких успехов она уже сумела добиться, разбирался «Рамблер».

Мирра Андреева одержала победу над француженкой Диан Парри в третьем круге Australian Open. Она является четвертой теннисисткой за последние 30 лет, которая дошла до четвертого раунда на Уимблдоне и Australian Open до того, как ей исполнилось 17 лет. Ранее это удавалось швейцарке Мартине Хингис, француженке Татьяне Головин и американке Кори Гауфф, напоминает РБК.

На данный момент теннисистка, которой всего 16 лет, занимает 47-ю строчку в мировом рейтинге. Спортивный журналист Себастьян Кайзер назвал Андрееву «вундеркиндом», «мегаталантом», который буквально «ошеломил теннисный мир». Он также предположил, что в будущем Мирра станет «королевой тенниса», пишет BILD.

Начало карьеры и первые победы

Мирра Андреева, которая еще в 10-летнем возрасте заявила, что мечтает победить во всех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде, родилась в Красноярске 29 апреля 2007 года.

Ее мама Раиса отдала свою старшую дочь Эрику в теннисную секцию к Марине Павловой, младшая Мирра с трех лет также много времени проводила на корте, собирая мячи.

Мирра начала тренироваться с шести лет, со временем стало ясно, что спорт для сестер Андреевых выходит на первый план. В этот момент родители перевели дочерей на очно-заочное обучение, чтобы те могли посещать школу и сдавать накопившиеся по учебе долги в удобное время, отмечает 24smi.

Следующим шагом для развития девушек был переезд в Сочи, где они тренировались под руководством Кирилла Крюкова, кроме того, Андреевы занимались в московской академии J-Pro.

В 2021 году вместе с Алиной Корнеевой из Москвы и Дарьей Егоровой из Ростова-на-Дону Мирра Андреева выиграла детский командный чемпионат мира в Чехии, что позволило ей попасть в сборную России. А за 2022 год она выиграла четыре турнира ITF — в испанском Эль-Эспинаре, израильском Мейтаре и два в турецкой Анталье.

В начале 2023 года на турнире Большого шлема среди юниоров в Австралии Андреева дошла до полуфинала в женском парном разряде и в том же году начала свою взрослую карьеру.

Она дошла до 1/8 финала крупного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, третьего круга Roland Garros и 1/8 финала Wimbledon, начиная эти состязания с квалификации и обыграв на них трех соперниц из первой двадцатки мирового рейтинга.

Переезд во Францию

В 2019 году на Эрику и Мирру Андреевых, показывающих хорошие результаты на кортах, обратило внимание топовое агентство IMG. Россиянки переехали во Францию, в Канны, пишут «Ведомости».

«В центре Elite Tennis девушки работают в группе с несколькими тренерами. За их подготовку отвечает, прежде всего, Жан-Кристоф Форель, а другие специалисты периодически меняются», - отмечало издание.

Несмотря на жизнь за границей, Андреева подчеркивала, что чувствует постоянную поддержку жителей родного Красноярска.

«Они выкладывают «сториз», отмечают меня в публикациях. Это здорово. Очень приятно, что они меня помнят. И до сих пор болеют за меня», - заявляла она в интервью.

Слухи о смене гражданства

При этом американский теннисный ресурс Tennis World USA распространил в 2023 году информацию, что Мирра Андреева намерена последовать примеру Варвары Грачевой и сменить гражданство на французское.

Однако агент теннисистки Лев Кассиль назвал в интервью «Коммерсанту» эти данные «некорректными».