Алькарас вышел в четвёртый круг AO-2024 с отказом соперника по ходу матча

Вторая ракетка мира и второй номер посева на Australian Open — 2024 испанец Карлос Алькарас пробился в четвёртый круг турнира, победив в трёх сетах 140-ю ракетку мира китайца Цзюнчэн Шана (6:1, 6:1, 1:0 — отказ).

© Чемпионат

Алькарас за матч выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и 12 невынужденных, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Китайский теннисист ни разу не смог подать навылет при одной двойной ошибке, допустил 23 невынужденных ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.