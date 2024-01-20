Российская и украинская теннисистки обменялись рукопожатием после матча

Российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатием после матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 15-м номером.

Отметим, что ранее украинские теннисистки неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с представительницами России и Беларуси.