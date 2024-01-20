«К сожалению, мне пришлось отказаться от участия в парном разряде Australian Open вместе с Кудерметовой в связи с травмой живота, которую я получила в последнем матче турнира в Аделаиде.



Мне хотелось быть в лучшей форме на Открытом чемпионате Австралии, но всегда есть следующий раз. Самое время перезагрузиться и восстановиться», — написала Павлюченкова.