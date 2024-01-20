В матче третьего круга Свёнтек (1) сенсационно проиграла 50-й ракетке мира 19-летней чешке Линде Носковой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 22 минуты.

Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету юной Носковой 10 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.