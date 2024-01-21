Джокович разгромил Маннарино и вышел в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино в матче четвертого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, 6:3 в пользу Джоковича (1-й номер посева). Маннарино выступал под 20-м номером. В четвертьфинале серб сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (7-й номер посева) и американцем Тейлором Фрицем (12). В 2023 году Джокович обыграл Циципас в финале данного турнира.

Сербский теннисист в 54-й раз пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема, сравнявшись с лидером по этому показателю швейцарцем Роджером Федерером. Ближайшим преследователем является испанец Рафаэль Надаль (47), который пропускает турнир из-за травмы. Также Джокович вышел на второе место по количеству выигранных "под ноль" сетов на турнирах Большого шлема, на счету серба их теперь 48. В этом матче он обошел австралийца Роя Эмерсона (47) и Федерера (46). Рекордсменом является американец Андре Агасси (50).

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Маннарино 35 лет, он занимает 19-е место в мировом рейтинге. Француз побеждал на пяти турнирах ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертого круга, спортсмен доходил до этой стадии на Australian Open (2022, 2024) и Уимблдоне (2013, 2017, 2018).