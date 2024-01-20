Журова высказалась об украинской теннисистке, пожавшей руку россиянке

"Девчонку на родине загнобят, скорее всего, за это, - сказала Журова. - Но порадуемся за этот поступок, слава богу, есть кто-то, кто считает это нормальным. Видимо, они могут быть знакомы, может, вместе тренировались. Бывает же такое, что общались, дружили, а потом страна приказала не жать руки".