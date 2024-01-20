В Федерации тенниса Украины назвали ошибкой рукопожатие Котляр с Минчевой

"Хочу высказаться от лица своего и дочери: у Лизы еще нет опыта выступлений на таких больших турнирах, атмосфера здесь оказывает большое давление, с чем трудно справиться в начале карьеры. Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате. Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить", - сказал Котляр.