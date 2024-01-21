Тимофеева уступила Костюк в четвертом круге Australian Open

170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в женском одиночном разряде. В матче четвёртого круга (1/8 финала) Тимофеева проиграла в двух сетах украинской спортсменке Марте Костюк , находящейся в рейтинге WTA на 37-й строчке (2:6, 1:6).

Матч продлился 1 час 55 минут. Тимофеева допустила две двойных ошибки, не подав ни одного эйса, 19 раз ошиблась невынужденно и не воспользовалась ни одной из четырёх возможностей сделать брейк. Костюк выполнила одну подачу навылет при одной двойной ошибке и 13 невынужденных, и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.