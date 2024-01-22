Нуну Боргес — Даниил Медведев: россиянин взял второй сет матча на Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проводит матч четвёртого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии.
Соперником россиянина за выход в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» стал португалец Нуну Боргес (69-я ракетка мира). Второй сет матча остался за Медведевым со счётом 7:6 (7:4). В первом сете также оказался сильнее россиянин – 6:3.
Победитель встречи, проходящей в эти минуты на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, встретится в четвертьфинале с победителем пары Артур Казо (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша).
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