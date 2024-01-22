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Нуну Боргес — Даниил Медведев: россиянин взял второй сет матча на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проводит матч четвёртого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии.

Нуну Боргес — Даниил Медведев: россиянин взял второй сет матча на Australian Open
© Чемпионат.com

Соперником россиянина за выход в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» стал португалец Нуну Боргес (69-я ракетка мира). Второй сет матча остался за Медведевым со счётом 7:6 (7:4). В первом сете также оказался сильнее россиянин – 6:3.

Победитель встречи, проходящей в эти минуты на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, встретится в четвертьфинале с победителем пары Артур Казо (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша).

Текстовая трансляция матча Нуну Боргес – Даниил Медведев доступна на «Чемпионате».

Теннис
Артур Казо
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Даниил Медведев
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