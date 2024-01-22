Нуну Боргес — Даниил Медведев: россиянин взял второй сет матча на Australian Open

Соперником россиянина за выход в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» стал португалец Нуну Боргес (69-я ракетка мира). Второй сет матча остался за Медведевым со счётом 7:6 (7:4). В первом сете также оказался сильнее россиянин – 6:3.