Фриц третий раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

12-я ракетка мира Тэйлор Фриц в четвертом круге Australian Open обыграл прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса – 7:6(3), 5:7, 6:3, 6:3.

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Американец третий раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 2022-м он дошел до 1/4 «Уимблдона», а в 2023-м – US Open.

Победа над седьмой ракеткой мира Циципасом стала для Фрица первой в матчах с топ-10 на ТБШ. До этого он проиграл все 11 встреч соперникам такого уровня.

В целом его баланс против топ-10 теперь составляет 19:33.