Хачанов проиграл Синнеру в четвертом круге Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Хачанов, получивший 15 й номер посева, уступил четвертой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счетом 4:6, 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.
Следующим соперником 22 летнего итальянца будет победитель матча Андрей Рублев (Россия, 5) — Алекс де Минор (Австралия, 10).
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. AUSTRALIAN OPEN. МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 59 МЛН ДОЛЛАРОВ
Мужчины. Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:4, 7:5, 6:3