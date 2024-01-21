Кирьос о Медведеве: он просто ужасен, еще и психом был

«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах — одержал победу со счетом что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасен». Никогда не видел техники хуже. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами». И вот теперь он чемпион турнира «Большого шлема». Это забавно. Он еще и психом был», — сказал Кирьос в эфире телеканала Eurosport.