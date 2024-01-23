Соболенко уверенно обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над 11-й ракеткой мира чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу белоруски.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Соболенко в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Крейчиковой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.