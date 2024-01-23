Выяснилось, за счет чего Медведев может выйти в полуфинал Australian Open

Заслуженный тренер России Александр Каливод объяснил, за счет чего российский теннисист Даниил Медведев может добиться положительного результата в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачом . Его слова приводит ТАСС.

«Зная росто-весовые и технические показатели Хуркача, безусловно, одним из его аргументов является подача. Медведев умеет варьировать прием подачи, проводить хитроумные комбинации. Если он втянет поляка в свои варианты розыгрыша, то у Медведева будут неплохие шансы, думаю — 60/40», — заявил Каливод.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).