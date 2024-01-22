Зверев вышел в четвертьфинал Australian Open

Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. Соперником Зверева был британец Кэмерон Норри, занимающий 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Встреча на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне, продолжавшаяся 4 часа 6 минут, завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) в пользу немецкого спортсмена.