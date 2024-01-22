Алькарас вышел в 1/4 финала Australian Open

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (60-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:0 в пользу испанца.

Матч продлился 1 час 50 минут. Алькарас в этой встрече пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Кецмановича три эйса и одна двойная ошибка.