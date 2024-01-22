Суперматч Зверева и Норри на АО прервали акцией протеста

«Я видел листовки на корте, но не знал, о чём они. Слышал, на «Киа Арене» тоже такое было, не только на этом корте. А что там было? Листовки за Палестину? В мире много всего происходит, много плохого. Я понимаю, почему некоторых это достало. Конечно, теннисный матч не имеет к этому никакого отношения. Я обе стороны понимаю.



Активистов вывели болельщики, а не охрана? Это немного удивительно, потому что там, где находятся игроки, охрана очень строгая. Даже сегодня я отыграл пять сетов, четыре с лишним часа, пошёл в раздевалку, а рядом с ней зал. Так меня в зал не пускали, потому что я забыл аккредитацию в раздевалке.



Что вы делаете? Вы защищаете игроков от игроков. Дело же не только в этом. Что-то происходит, как сегодня, а вы подходите только через три-четыре минуты. Думаю, должно быть наоборот. Уже четвертьфиналы, вы уже должны знать игроков. Тем более везде есть телевизоры. Если охранник четыре с половиной часа смотрит чей-то матч, то тебя и без аккредитации уже должны пустить в зал.



Это не высокомерие с моей стороны. Я понимаю, что каждый делает свою работу. Но когда случается что-то подобное, не болельщик должен выводить человека, а охранник должен быстрее подойти. Не должно быть так, что он приходит только через 3-4 минуты», — после завершения матча высказался Зверев об этом инциденте.