Определились все четвертьфинальные пары Australian Open среди женщин

Определились все участники четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в женском одиночном разряде.

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22 января россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини. В следующем раунде Калинская, которая впервые в карьере пробилась в четвертьфинал на турнире Большого шлема, встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Еще три пары выглядят следующим образом:

Линда Носкова (Чехия) — Диана Ястремская (Украина).

Четвертьфинальные матчи пройдут в Мельбурне 23 и 24 января.