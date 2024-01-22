Джокович не смог повторить трюк Соболенко

Теннисист из Сербии и первая ракетка мира Новак Джокович неудачно попытался повторить трюк белорусской теннисистки Арины Соболенко. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Трюк Соболенко заключается в том, чтобы ударом ноги сбить пластиковую бутылку с чьей-то головы. Сама спортсменка назвала эту задачу «секретной тренировкой теннисистов».

Попытка Джоковича повторить прием попала на видео. На кадрах можно увидеть, как спортсмен дважды пытается достать ногой до бутылки, но теннисисту явно не хватает растяжки. В итоге Джоковичу пришлось уйти из кадра, так и не повторив движение своей белорусской коллеги.