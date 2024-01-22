Теннисистка с Украины пожала руку россиянке: что известно о новом скандале

На предыдущих турнирах «Большого шлема» теннисистка с Украины не пожала руку коллеге из России, а на нынешнем Australian Оpen этот жест был сделан. Обе ситуации спровоцировали скандалы в спортивном мире. Что случилось после матча украинской юниорки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой — в материале NEWS.ru.

Что произошло после матча Котляр и Минчевой

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Украинка Котляр и россиянка Минчева играли друг с другом в первом круге юниорского Australian Open — среди теннисисток до 18 лет. Победу одержала россиянка со счетом 6:2, 6:4, после чего девушки пожали друг другу руки. И за этот жест, который является теннисной традицией, украинской стороне пришлось оправдываться.

«Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России», — сказал Константин Котляр, отец украинской теннисистки.

Он добавил, что его дочь совершила ошибку, о которой очень сожалеет, и больше ее никогда не повторит, так как является патриоткой своей страны.

В Федерации тенниса Украины в свою очередь заявили, что поддерживают «общую позицию украинских теннисистов отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии».

«Но всегда могут быть ошибки, которая произошла с Котляр», — говорится в сообщении федерации в соцсетях.

Были ли уже подобные ситуации с участием украинских теннисисток

В 2023 году случился не один скандал из-за отказа украинских теннисисток жать руки противникам из России и Белоруссии. В частности, на «Ролан Гаррос» парижская публика освистала Марту Костюк, потому что она отказалась от этого жеста после игры с Ариной Соболенко. Украинка покинула корт, так и не протянув руку сопернице.

Тогда Соболенко отметила, что понимает поступок Костюк и старается не думать о негативных вещах. По ее словам, она не испытывала ненависти к украинской спортсменке.

«Неважно, ненавидит ли она меня. Я ничего не могу с этим поделать. Если она меня ненавидит, это не взаимно. Что касается отказа от рукопожатия, то я могу это понять», — сказала белорусская спортсменка после матча.

В аналогичную ситуацию попала и Элина Свитолина на Уимблдоне, отказавшись жать руку Виктории Азаренко. Украинские теннисистки также выдвигали требования теннисным организациям WTA, ATP и ITF, чтобы те провели опрос среди российских и белорусских участников соревнований об их отношении к спецоперации на Украине. По мнению спортсменок, в случае положительных ответов теннисисток из РФ и РБ следовало дисквалифицировать.

21-летняя Костюк заявила в социальной сети 21 января, что Открытый чемпионат США позволил себе пропаганду русского мира, после того как в соцсетях турнира появился результат матча Костюк с россиянкой Марией Тимофеевой и там был использован российский флаг.

На странице US Open в соцсетях российского флага сейчас нет. Пресс-служба турнира, вероятно, удалила эту публикацию после слов украинки.

Какие отношения у украинских и российских теннисистов на самом деле

Многих любителей тенниса интересует, действительно ли конфликт между украинскими и российскими игроками существует, или это впечатление создается для общественности, а в жизни все продолжают друг с другом общаться. Российский теннисист Евгений Донской в разговоре с NEWS.ru объяснил, как сейчас складываются отношения между спортсменами.

Он рассказал, что у мужчин ситуация немного другая. Бывшие украинские теннисисты Александр Долгополов и Сергей Стаховский перестали общаться с российскими коллегами после начала СВО, но действующие игроки сохраняют хорошие отношения между собой, вместе летают на турниры, помогают с билетами и даже играют в паре. Например, в Дубае-2023 Андрей Рублев играл с Денисом Молчановым парные соревнования.

В женском же теннисе, как сказал Донской, отношения действительно испортились. По его словам, между игроками из России и Украины нет дружеского общения, и холод, транслируемый в СМИ, существует и в реальной жизни.

Как российские теннисисты выступают в Мельбурне

На Открытом чемпионате Австралии российские теннисисты выступают достаточно успешно. В четвертьфинал вышли Андрей Рублев и Даниил Медведев. Первый 23 января сыграет с итальянцем Янником Синнером, второй — послезавтра с поляком Хубертом Хуркачем. Если шансы Рублева на выход в четверку лучших невысокие, то Медведев подходит к матчу с поляком в статусе очевидного фаворита.