Кирьос считает, что Рублев способен выиграть турнир "Большого шлема"

"Я просто смотрю на результаты других парней — Алькараса, Синнера, Медведева. Рублев тоже где-то рядом, он способен это сделать. Рублев, один из лучших атакующих игроков, и де Минор, потрясающий атлет. Счет пятого сета не отражает того, как хорошо он играл, просто Рублев провел отличный пятый сет. Мистер Стабильность снова в четвертьфинале, 10-й четвертьфинал на мэйджоре. Их матч с Синнером будет захватывающим", - сказал Кирьос.