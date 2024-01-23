Экс-первая ракетка мира Стаббс восхитилась Медведевым

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале - итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале - соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале - британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале - итальянец Янник Синнер). Сейчас россиянин участвует в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Россиянину уже удалось дойти до четвертьфинала. В матче этого круга он сыграет с с поляком Хубертом Хуркачем. Еще один россиянин, Андрей Рублев, на этой стадии встретится с Янником Синнером из Италии. В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5010 очков).