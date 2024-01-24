Теннисист Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP после Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев не сможет возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) даже в том случае, если станет победителем турнира. Россиянин мог стать лидером в рейтинге ATP только в случае победы на турнире, при этом испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович должны были покинуть AO-2024 не позднее стадии четвертьфинала. Алькарасу свой четвертьфинал еще предстоит сыграть, он сразится с немцем Александром Зверевым.