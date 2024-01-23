Андрей Рублев уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Андрей Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 5-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В четвертьфинальном матче россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Оба теннисиста выполнили по десять подач навылет. Итальянец допустил три двойных ошибки против двух у Рублёва. Синнер реализовал 2 брейк-пойнта из 7 заработанных, Рублёв — 0 из 8.
В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
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