Андрей Рублев уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open

В четвертьфинальном матче россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Оба теннисиста выполнили по десять подач навылет. Итальянец допустил три двойных ошибки против двух у Рублёва. Синнер реализовал 2 брейк-пойнта из 7 заработанных, Рублёв — 0 из 8.