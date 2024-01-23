Соболенко и Крейчикова отказались проводить матч AO на арене Маргарет Корт

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и чешская спортсменка Барбора Крейчикова (11-я в рейтинге WTA) отказались проводить матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 на арене Маргарет Корт, сообщает BBC.

По информации источника, организаторы соревнований предложили спортсменкам сыграть на другом корте из-за затянувшихся матчей на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, однако Соболенко и Крейчикова ответили на предложение отказом.