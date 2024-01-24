Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

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В четвертьфинале Медведев, получивший третий номер посева, одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем (9) со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 59 минут.

Лучшим результатом Медведева на Australian Open является выход в финал турнира в 2021 и 2022 годах.

В следующем матче россиянин сыграет против победителя матча между Александром Зверевым (Германия, 6) и Карлосом Алькарасом (Испания, 2).

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