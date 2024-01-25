Все теннисистки из топ-10 рейтинга заявились на февральский турнир WTA-1000 в Дубае
Стал известен заявочный список турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 18 по 24 февраля. Журналист Михал Самульски опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) список участников.
Заявку возглавила первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
Также на турнире сыграют остальные представительницы топ-10 рейтинга WTA: Арина Соболенко (Беларусь, 2), Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Кори Гауфф (США, 4), Джессика Пегула (США, 5), Онс Жабер (Тунис, 6), Маркета Вондроушова (Чехия, 7), Мария Саккари (Греция, 8), Каролина Мухова (Чехия, 9), Елена Остапенко (Латвия, 10).
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