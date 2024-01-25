Соболенко вышла в финал Australian Open

Арина Соболенко сыграет в финале Australian Open второй раз подряд
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В прошлом сезоне спортсменка одержала победу в финале этого турнира «Большого шлема».
В полуфинальном матче нынешнего розыгрыша Australian Open Соболенко обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу второй ракетки мира.
В финале Australian Open Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований.
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