Новак Джокович вылетел с Australian Open

В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от итальянского спортсмена Янника Синнера (четвёртый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. Синнер в этой встрече девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Джоковича семь эйсов и четыре двойные ошибки.