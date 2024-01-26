Реакция мира на историческое поражение Джоковича

«За последние времена в теннисе вылет Джоковича — редчайшее явление. Но это не умаляет заслуг Синнера, он всё-таки четвёртая ракетка мира. Всегда говорю о том, что мировая десятка может претендовать на призовые места на турнирах «Большого Шлема».



Сейчас победу Синнера над Джоковичем будут обсуждать во всём мире. Скорее, даже именно поражение серба. В защиту Новака скажу: сколько можно быть на такой вершине, показывать уникальные результаты, которых не показывали даже Надаль с Федерером, и не иметь спадов? Но Australian Open в этом году, конечно, получается необыкновенным по сценарию турниром», — сказал «Чемпионату» заслуженный тренер России Владимир Камельзон.