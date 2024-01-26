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Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин выиграл четвёртый сет в матче 1/2 финала AO

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречается с немецким спортсменом Александром Зверевым (шестой в рейтинге ATP). В четвёртом сете победу на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5) одержал российский спортсмен. Исход противостояния решится в пятом сете.

Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин выиграл четвёртый сет в матче 1/2 финала AO
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в полуфинале Australian Open — 2024.

По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 11-7. В прошлом году Даниил выиграл пять из шести матчей со Зверевым, причём каждый из двух первых поединков между ними длился более трёх часов. Стоит отметить, что это первая встреча Медведева и Зверева на турнире «Большого шлема».

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