Раскрыта хитрость Зверева в матче против Медведева на Australian Open

«Чтобы отыграться так, как это сделал Медведев, нужно быть готовым и физически, и психологически. Только один фактор не приведет к победе. Если ты физически готов, но психологически дрогнешь, то не выиграешь. И наоборот: даже если ты будешь бороться за каждый мяч, но у тебя сядет батарейка, то это тебя ни к чему не приведет. Теннис — этой такой вид спорта, где совокупность различных факторов очень важна», — отметила Пивоварова.