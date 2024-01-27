Кафельников назвал Синнера фаворитом матча с Медведевым

"Как я ранее подчеркивал, у него есть определенный уровень, ниже которого он не опускается. Могут ли у Медведева возникнуть проблемы в финале из-за нагрузки в виде пяти сетов в полуфинале? Думаю, да. Матч получился тяжелым и изнурительным, пришлось выложиться не на сто процентов, а на сто пятьдесят. Поэтому в воскресном матче Синнер, безусловно, будет фаворитом", - заявил Кафельников.