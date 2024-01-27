Выступавший за Россию теннисист сменил спортивное гражданство

Александр Шевченко ранее выступал за Россию, а теперь будет представлять сборную Казахстана. О смене спортивного гражданства он сообщил на своей странице в соцсетях, информирует «Чемпионат».

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«Просто хочу сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан», — написал Шевченко.

По его словам, он «очень гордится этой возможностью» и с нетерпением ждет, когда выйдет на корт. Спортсмен пообещал, что постарается «подарить незабываемые моменты себе и стране».

Шевченко 23 года, он числится 48-й ракеткой мира. Шевченко не побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), однако прошлый год стал для него «прорывным». Впервые в карьере он дошёл до финала турнира ATP в Метце, где в двух сетах проиграл французу Уго Умберу. Данный результат позволил ему попасть в топ-50.