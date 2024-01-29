Почему Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open?

Даниил, как и в памятном финале с Надалем, упустил титул, ведя 2:0 по сетам.

С 1976 года итальянцы не выигрывали на ТБШ в мужском одиночном разряде. И вот 22-летний Янник Синнер прервал эту неприятную для его страны тенденцию. Более того, это первая в истории победа итальянских теннисистов на Australian Open. Моложе итальянца среди чемпионов были только Новак Джокович в 2008 году и Джим Курье в 1992-м. Синнер выиграл свой «Шлем» с первой же попытки в первом же финале.

Видео дня

Для Даниила Медведева, безусловно, произошла настоящая спортивная трагедия. У россиянина после неудачи накануне пять проигранных финалов мэйджоров из шести, в том числе все три на Australian Open — причём два последних с 2:0 по сетам в свою пользу. Медведев – первый теннисист, проигравший больше одного финала Australian Open, ведя 2:0 по партиям.

В первых двух сетах мы увидели отличный настрой Даниила. Атака, игра по восходящему мячу, приём близко к задней линии. Не очень понятно, почему в третьем сете Медведев начал играть в более защитный теннис, отходить дальше. По всей видимости, физически россиянин уже стал подсаживаться, но в таком теннисе разыгравшегося Синнера не победить. Сложилось впечатление, что Янник в первых двух партиях был просто ошарашен невероятной прытью Даниила, плюс сказывалось волнение финала, а затем итальянец вошёл в матч и на задней линии уже переигрывал соперника.

Так почему же Медведев снова оступился? У Даниила 31 сет в Мельбурне – новый рекорд ТБШ в Открытой эре. Более 24 часов он провёл на корте – больше, чем любой другой игрок в истории тенниса за один турнир. Невозможно столько находиться и физически выкладываться на корте и при этом оставаться свежим — организм не обманешь.

«Поздравляю Даниила и его команду с потрясающим турниром. Мы столько финалов с тобой сыграли. В каждом матче я нахожу что-то, где мне можно прибавить. Ты делаешь меня гораздо лучше как игрока. Весь турнир ты потрясающе сражался, столько часов провёл на корте. И сегодня бежал на каждый мяч, это впечатляюще. Надеюсь, ты ещё сможешь поднять этот трофей. Уверен, тебе это по силам», — сказал Синнер после матча.

Янник просел ментально в первых двух сетах, вот только Даня в дальнейшем (снова обратим внимание на этот важный фактор) начал проседать физически.

В целом, на мой взгляд, это самый плохой финал на «Шлемах» в карьере Медведева.

Когда ты проигрываешь в трёх сетах – здесь всё понятно и не так обидно. Когда отдаёшь похожий на игру с Синнером матч с Надалем – это поражение от одного из величайших теннисистов в истории.

Но сейчас Даниил проиграл парню, который раньше был его «клиентом», при этом не имел в активе вообще никаких финалов мэйджоров, а значит, и соответствующего опыта. Так проваливаться в ключевой момент нельзя, даже сильно устав.

Вполне возможно, это провал тактики тренеров, ведь и они тоже не рассчитали силы своего подопечного до конца турнира. Могло сказаться отсутствие игровой практики до Australian Open, а уже по ходу соревнования Даниилу пришлось сыграть три тяжелейших пятисетовых матча (с Руусувуори, Хуркачем и Зверевым), а также, например, проиграть «лишний» сет португальцу Боргесу (на это всё тоже уходят силы и энергия, накапливается усталость). Сложив всё это воедино можно понять, почему у Дани начались физические проблемы – он просто сдулся к середине встречи с Синнером. И вряд ли здесь дело в психологии.

Но и про неё ни в коем случае нельзя забывать – всё-таки подобные поражения не проходят бесследно. Иначе может наступить комплекс финалов на турнирах «Большого шлема», а до этого доводить не хочется. У того же Энди Маррея восемь поражений в решающих матчах на «Шлемах», но есть три победы. Плюс британец играл в эпоху Биг-3, когда завоевать титул при пиковых Джоковиче, Федерере и Надале было гораздо сложнее.