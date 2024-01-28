Комментатор Уткин поддержал Медведева после проигранного финала Australian Open

Спортивный комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале оставил пост после финальной игры Открытого чемпионата Австралии (Australian Open - 2024) между россиянином Даниилом Медведевым и Янником Синнером из Италии. В нем журналист лаконично описал третью ракетку мира. "Медведев потрясающий. Просто уникальный парень", - написал Уткин. В финале Australian Open - 2024 Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира Большого шлема. В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.