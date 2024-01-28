Губерниев объяснил, почему Медведев проиграл в финале Australian Open

Даниил Медведев проиграл Синнеру, но менее великим от этого не стал. Я, конечно, смотрел финал, последние три сета очень сильно переживал. Итальянец был хорош, он выглядел посвежее. У него фантастическая психика, был ментально готов ко всему. Но решающим был фактор физики. С точки зрения физической готовности Медведев уступал, так как играл тяжелейшие пятисетовые матчи, и на финал его просто не хватило, — сказал Губерниев.