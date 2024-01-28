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Губерниев объяснил, почему Медведев проиграл в финале Australian Open

С точки зрения физической готовности теннисист Даниил Медведев уступал своему противнику итальянцу Яннику Синнеру, рассказал NEWS.ru спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. Так он прокомментировал новость о том, что российский спортсмен не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Однако Медведев по-прежнему остается великим теннисистом, считает эксперт.

Губерниев объяснил, почему Медведев проиграл в финале Australian Open
© globallookpress.com

Даниил Медведев проиграл Синнеру, но менее великим от этого не стал. Я, конечно, смотрел финал, последние три сета очень сильно переживал. Итальянец был хорош, он выглядел посвежее. У него фантастическая психика, был ментально готов ко всему. Но решающим был фактор физики. С точки зрения физической готовности Медведев уступал, так как играл тяжелейшие пятисетовые матчи, и на финал его просто не хватило, — сказал Губерниев.

Телеведущий также назвал Медведева — гордостью России. В частности, он сравнил спортсмена с пилигримом и царем Петром Великим, прорубившем окно в Европу.

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Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон объяснил, что Даниил Медведев сумел обыграть немецкого соперника в 1/2 финала Australian Open благодаря своей психологической устойчивости. Он обратил внимание на то, как в пятом сете «развалился Зверев», допуская ошибки, «которые не совершил бы никто другой». Также Камельзон назвал Даниила Медведева лицом страны и лицом российского тенниса.

Теннис
Янник Синнер
Владимир Камельзон
Даниил Медведев
Дмитрий Губерниев