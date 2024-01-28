Синнер прокомментировал победу на AO-2024

«Никогда не переставай бороться! Мой первый титул турнира «Большого шлема», у меня нет слов. Вперёд!» — написал спортсмен.

Напомним, сегодня, 28 января, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у россиянина Даниила Медведева, третьей ракетки мира, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Спортсмен впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» и, соответственно, одержал первую в карьере победу на крупнейших теннисных соревнованиях. Медведев, в свою очередь, проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии в третий раз в карьере.