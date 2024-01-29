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Теннисиста Медведева призвали публично поддержать Путина

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков считает, что теннисист Даниил Медведев отрекся от флага России. Его слова передает «Спорт день за днем».

Теннисиста Медведева призвали публично поддержать Путина
© globallookpress.com

«Безусловно, я был рад поражению спортсмена, который отрекся от флага России. Даниил Медведев в любую минуту имеет шанс вернуть себе расположение россиян. Для этого нужно всего ничего — вернуть флаг России туда, откуда он его стыдливо убрал и публично поддержать действия Владимира Путина по защите от геноцида русского населения на Украине», — сказал Терюшков.

Медведев, как и все российские теннисисты, выступает на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. Он убрал из своей социальной сети изображение флага России в описании.

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28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2.

Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open. В 2021 году Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу, а в 2022 – испанцу Рафаэлю Надалю.

В своей карьере Медведев лишь один раз выигрывал турнир «Большого шлема». В 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США (US Open).

Теннис
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