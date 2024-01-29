Теннисиста Медведева призвали публично поддержать Путина

«Безусловно, я был рад поражению спортсмена, который отрекся от флага России. Даниил Медведев в любую минуту имеет шанс вернуть себе расположение россиян. Для этого нужно всего ничего — вернуть флаг России туда, откуда он его стыдливо убрал и публично поддержать действия Владимира Путина по защите от геноцида русского населения на Украине», — сказал Терюшков.