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Теннисистка Андреева поднялась на 35‑е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 47 го на 35 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте WTA.

Теннисистка Андреева поднялась на 35‑е место в рейтинге WTA
© globallookpress.com

На Открытом чемпионате Австралии Андреева дошла до 4 го раунда, где уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Еще одна россиянка Анна Калинская, которая вышла в четвертьфинал Australian Open, переместилась с 75 й на 38 ю строчку.

Лидерство в рейтинге сохраняет Ига Швентек (Польша), на втором месте идет победительница Australian Open Арина Соболенко (Белоруссия), на третью позицию поднялась Кори Гауфф из США.

Рейтинг WTA, версия от 29 января:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9770 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;

3 (4). Кори Гауфф (США) — 7200;

4 (5). Джессика Пегула (США) — 5705;

5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;

7 (15). Чжэн Цинвень (Китай) — 3950;

8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;

10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520…

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;

15 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2700;

16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495…

21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2095…

27 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1634…

35 (47). Мирра Андреева (Россия) — 1408…

38 (75). Анна Калинская (Россия) — 1343…

42 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1238;

50 (57). Анна Блинкова (Россия) — 1192…

62 (74). Элина Аванесян (Россия) — 1049;

84 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 853…

100 (170). Мария Тимофеева (Россия) — 730.

Источник: Официальный сайт WTA

Теннис
Кори Гауфф
Элина Аванесян
Каролина Мухова
Людмила Самсонова
Камилла Рахимова
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Онс Жабер
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Мария Саккари
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Мария Тимофеева
Анастасия Павлюченкова