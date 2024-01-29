Теннисистка Андреева поднялась на 35‑е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 47 го на 35 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте WTA.

На Открытом чемпионате Австралии Андреева дошла до 4 го раунда, где уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Еще одна россиянка Анна Калинская, которая вышла в четвертьфинал Australian Open, переместилась с 75 й на 38 ю строчку.

Лидерство в рейтинге сохраняет Ига Швентек (Польша), на втором месте идет победительница Australian Open Арина Соболенко (Белоруссия), на третью позицию поднялась Кори Гауфф из США.

Рейтинг WTA, версия от 29 января:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9770 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;

3 (4). Кори Гауфф (США) — 7200;

4 (5). Джессика Пегула (США) — 5705;

5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;

7 (15). Чжэн Цинвень (Китай) — 3950;

8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;

10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520…

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;

15 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2700;

16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495…

21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2095…

27 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1634…

35 (47). Мирра Андреева (Россия) — 1408…

38 (75). Анна Калинская (Россия) — 1343…

42 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1238;

50 (57). Анна Блинкова (Россия) — 1192…

62 (74). Элина Аванесян (Россия) — 1049;

84 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 853…

100 (170). Мария Тимофеева (Россия) — 730.