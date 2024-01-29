Ракетку Надаля продали на аукционе за $118 тыс.

Ракетка 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшего лидера мирового рейтинга, испанского теннисиста Рафаэля Надаля с Открытого чемпионата Франции — 2007 была продана на аукционе, сообщает Reuters.

По информации источника, ракетка, которую Надаль использовал в финальном матче «Ролан Гаррос» 2007 года с швейцарским теннисистом Роджером Федерером, была продана за $118 тыс. В финале Открытого чемпионата Франции — 2007 21-летний Надаль обыграл Федерера со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 и завоевал третий титул чемпиона турнира «Большого шлема».