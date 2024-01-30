Олимпийская чемпионка посоветовала Медведеву уйти в зимнюю спячку

Олимпийская чемпионка 2016 года и трехкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина сыронизировала над своим соотечественником Даниилом Медведевым в Instagram.

"Надо уйти в короткую, но зимнюю спячку. Поздравляю с финалом! Герой", — написала Веснина в комментариях на странице Медведева.

Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), первого календарного турнира Большого шлема, и проиграл представителю Италии Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.