Матч с участием россиянки Блинковой признан лучшим на Australian Open‑2024

Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2024 года отметили россиян в списке самых запоминающихся моментов прошедшего турнира Большого шлема.

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Матч второго круга между россиянкой Анной Блинковой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной признан лучшим. Игра завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Тай брейк третьего сета длился 32 минуты и стал самым длинным в истории турниров Большого шлема.

Из мужских матчей в число лучших вошла встреча четвертого круга между россиянином Андреем Рублевым и австралийцем Алексом де Минором — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, а также финал, в котором встретились россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Самым ярким молодым талантом была названа россиянка Мирра Андреева.

— Талант феномена Мирры Андреевой был очевиден в прорывном сезоне 2023 года, но на Australian Open 2024 она вывела его на совершенно новый уровень, — говорится в пресс релизе.

Упоминания в категории «лучший камбэк» удостоился Даниил Медведев, которому удалось одержать волевую победу во втором раунде над Эмилем Руусувуори, а затем повторить тот же путь с 0–2 по сетам до победы в полуфинальном матче с Александром Зверевым.