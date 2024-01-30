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Матч с участием россиянки Блинковой признан лучшим на Australian Open‑2024

Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2024 года отметили россиян в списке самых запоминающихся моментов прошедшего турнира Большого шлема.

Матч с участием россиянки Блинковой признан лучшим на Australian Open‑2024
© Матч ТВ

Матч второго круга между россиянкой Анной Блинковой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной признан лучшим. Игра завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Тай брейк третьего сета длился 32 минуты и стал самым длинным в истории турниров Большого шлема.

Из мужских матчей в число лучших вошла встреча четвертого круга между россиянином Андреем Рублевым и австралийцем Алексом де Минором — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, а также финал, в котором встретились россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Самым ярким молодым талантом была названа россиянка Мирра Андреева.

— Талант феномена Мирры Андреевой был очевиден в прорывном сезоне 2023 года, но на Australian Open 2024 она вывела его на совершенно новый уровень, — говорится в пресс релизе.

Упоминания в категории «лучший камбэк» удостоился Даниил Медведев, которому удалось одержать волевую победу во втором раунде над Эмилем Руусувуори, а затем повторить тот же путь с 0–2 по сетам до победы в полуфинальном матче с Александром Зверевым.

Победу в мужском одиночном турнире одержал Синнер, чемпионкой Australian Open второй год подряд стала белоруска Арина Соболенко.

Теннис
Эмиль Руусувуори
Янник Синнер
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Александр Зверев