Медведев и Синнер могут продолжить битву в финале Роттердама

Australian Open только что завершился. Некоторые топы взяли передышку, но главные герои Мельбурна уже скоро снова появятся на корте.

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Отгремел первый в сезоне турнир «Большого шлема», и тур из гостеприимной Австралии разъезжается по разным странам и континентам. У девушек кто-то сделает короткую остановку в Азии – в Хуахине, кто-то заедет на два европейских турнира в зале (Линц и Клуж-Напока), но все постепенно соберутся на три подряд соревнования на Ближнем Востоке, где с этого года Доха и Дубай перестанут обмениваться статусами «пятисотника» и «тысячника», а оба турнира на постоянной основе теперь будут относиться к категории WTA-1000. У мужчин параллельно намечено сразу три маршрута – европейский хардовый зал (Монпелье – Марсель – Роттердам) с последующим переездом на открытый воздух в Доху; южноамериканский грунт (Кордова – Буэнос-Айрес – Рио-де-Жанейро) и американский открытый хард (Даллас – Делрэй-Бич – Лос-Кабос).

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Первая ракетка мира Новак Джокович пока запланировал паузу на весь февраль до мартовских американских «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. Карлос Алькарас (2) решил отправиться на грунтовую серию в Аргентину и Бразилию. А вот финалисты только что завершившегося Australian Open Даниил Медведев (3) и Янник Синнер (4) могут сойтись в решающем матче уже на февральском «пятисотнике» в Роттердаме. Причём россиянин там попытается защитить прошлогодний титул.

ATP-250. Монпелье (Франция). 29 января – 4 февраля

Хард, помещение.

Турнир Open Sud de France с 1987 по 2009 год проводился в Лионе, после чего переехал в Монпелье. В 1996 году чемпионом стал россиянин Евгений Кафельников. Три титула тут завоевал американец Пит Сампрас (1991-1993). Но чаще всех здесь отличались французы. У Гаэля Монфиса тут тоже три титула, а у Ришара Гаске – четыре. Действующим чемпионом является Янник Синнер, но защищать титул он не приехал. А возглавили сетку Хольгер Руне и Александр Бублик.

WTA-500. Линц (Австрия). 29 января – 4 февраля

Хард, помещение.

Турнир в Линце появился в том же 1987 году. Среди прочих его выигрывали и россиянки – Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006), Анастасия Павлюченкова (2015) и Анастасия Потапова (2023). До финала ещё добирались Петрова (2003, 2006), Елена Бовина (2004), Вера Звонарёва (2008) и Екатерина Александрова (2018). Действующая чемпионка Потапова посеяна в этом году под пятым номером. Сетку возглавили Елена Остапенко (1) и Екатерина Александрова (2). Также в турнире участвуют Анастасия Павлюченкова, Эрика Андреева (Q), а Анна Блинкова уже сошла с дистанции.

WTA-250. Хуахин (Таиланд). 29 января – 4 февраля

Хард, открытые корты.

Турнир в Хуахине появился в 2019 году, но вскоре настали ковидные времена, и два розыгрыша были пропущены (2021-2022). До этого Thailand Open проводился в Паттайе с 1991 по 2015 год. Чемпионками среди прочих становились и россиянки – Вера Звонарёва (2009, 2010), Мария Кириленко (2013) и Екатерина Макарова (2014), финалистками были Татьяна Панова (2000) и та же Кириленко (2012). В нынешнем розыгрыше в Хуахине участвуют сразу четыре россиянки – Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, Алина Корнеева (Q) и Анастасия Тихонова (LL). Три последних сошли с дистанции уже на старте, и только Шнайдер продолжает борьбу.

ATP-250. Марсель (Франция). 5-11 февраля

Хард, помещение.

Турнир в Марселе разыгрывается с 1993 года. Чемпионами тут становились Борис Беккер (1995), Роджер Федерер (2003), Энди Маррей (2008), россияне Евгений Кафельников (2001), Карен Хачанов (2018), Даниил Медведев (2021) и Андрей Рублёв (2022). Действующий победитель Хуберт Хуркач возглавил список участников нынешнего розыгрыша. Заявился на турнир и Хачанов.

ATP-250. Даллас (США). 5-11 февраля

Хард, открытые корты.

Полный заявочный лист.

Этот турнир ранее разыгрывался в Мемфисе (1975-2017) и Нью-Йорке (2018-2020). С 2022-го соревнование переместилось в Даллас. Рекордсменами по количеству титулов тут являются американец Джимми Коннорс (1977, 1978, 1983, 1984) и японец Кей Нисикори (2013-2016) – по четыре. Список участников нынешнего розыгрыша возглавили американцы Томми Пол, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо.

ATP-250. Кордова (Аргентина). 5-11 февраля

Грунт, открытые корты.

Полный заявочный лист.

Турнир в Кордове появился в туре в 2019 году, получив лицензию у Кито (Эквадор) – 2015-2018. Тот, в свою очередь, стал наследником Chile Open, разыгрывавшегося с 1930 по 2014 год попеременно в Сантьяго и Винья-дель-Маре. Кстати, турнир в Чили снова проводится с 2020-го по сей день. На турнир в Кордове в этом году заявились в основном южноамериканские теннисисты, и никто из них на момент заявки не входил в топ-20.

WTA-500. Абу-Даби (ОАЭ). 5-11 февраля

Хард, открытые корты.

Полный заявочный лист.

Это новый турнир, появившийся в женском туре в 2021 году. Первой чемпионкой стала Арина Соболенко, а в 2023-м выиграла Белинда Бенчич. Белоруска после победы на AO-2024 пока держит паузу в выступлениях, а Бенчич ушла в декрет. Список участниц возглавили Елена Рыбакина и Онс Жабер. Заявились на турнир и несколько россиянок.

WTA-250. Клуж-Напока (Румыния). 5-11 февраля

Хард, помещение.

Список участниц: Каролина Плишкова (37), Татьяна Мария (42), Элизабетта Коччаретто (45), Анна Блинкова (46), Аранта Рус (50), Клара Бюрель (52), Анастасия Павлюченкова (59), Мартина Тревизан (60), Элина Аванесян (71), Анна Калинская (75).

Полный заявочный лист.

Турнир Transylvania Open проводится с 2021 года в помещении на харде в комплексе BTarena, рассчитанном на 10 тысяч зрителей. Чемпионками становились Анетт Контавейт (2021), Анна Блинкова (2022) и Тамара Корпач (2023). Россиянка Блинкова значится в числе участниц и в нынешнем розыгрыше – так же, как и Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян и Анна Калинская.

ATP-500. Роттердам (Нидерланды). 12-18 февраля

Хард, помещение.

Список участников: Даниил Медведев (3), Янник Синнер (4), Андрей Рублёв (5), Хольгер Руне (8), Хуберт Хуркач (9), Алекс де Минор (10), Григор Димитров (13), Уго Умбер (20), Роман Сафиуллин (36).

Полный заявочный лист.

Турнир проводится с 1972 года. Чемпионами среди прочих становились россияне Евгений Кафельников (1999), Михаил Южный (2007), Андрей Рублёв (2021) и Даниил Медведев (2023). До финала добирались также Александр Волков (1992), те же Кафельников (1996) и Южный (2010).

ATP-250. Делрэй-Бич (США). 12-18 февраля

Хард, открытые корты.

Список участников: Тейлор Фритц (12), Томми Пол (14), Адриан Маннарино (19), Даниэль Эванс (38), Маттео Арнальди (41), Маккензи Макдональд (42), Макс Пёрселл (45), Джордан Томпсон (47).

Полный заявочный лист.

Это соревнование появилось в Корал-Спрингс (США) в 1993 году, после чего в 1999-м перебралось в другой город Флориды – Делрэй-Бич. Заявочный список в нынешнем розыгрыше возглавили американцы Тейлор Фритц и Томми Пол.

ATP-250. Буэнос-Айрес (Аргентина). 12-18 февраля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (2), Николас Харри (18), Франсиско Серундоло (21), Кэмерон Норри (22), Себастьян Баэс (29), Томас Мартин Этчеверри (32), Ласло Джере (33), Артюр Фис (34).

Полный заявочный лист.

После досадного поражения от Александра Зверева в четвертьфинале AO-2024 вторая ракетка мира Карлос Алькарас возвращается в тур на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе. Звёздный испанец решил, как и в прошлом году, не ехать в феврале в Европу и на Ближний Восток, а отправится в турне по южноамериканскому грунту по дороге на мартовские «Мастерсы» в США. У турнира в Аргентине богатая история. Он впервые был проведён почти 100 лет назад – в 1927-м. Рекордсменом по количеству титулов является аргентинец Гильермо Вилас – восемь. Трижды здесь первенствовали испанцы Карлос Мойя и Давид Феррер. Побеждал тут и Рафаэль Надаль (2015). Ну а Карлосу предстоит защищать рейтинговые очки за прошлогодний титул.

WTA-1000. Доха (Катар). 11-17 февраля

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (3), Кори Гауфф (4), Джессика Пегула (5), Онс Жабер (6), Маркета Вондроушова (7), Мария Саккари (8), Дарья Касаткина (13), Людмила Самсонова (14), Вероника Кудерметова (17).

Полный заявочный лист.

Турнир в Дохе появился в женском туре в 2001 году, и поначалу его довольно часто выигрывали россиянки – Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006), Вера Звонарёва (2011). Также финалистками становились Елена Лиховцева (2003), Светлана Кузнецова (2004, 2007), та же Звонарёва (2008). Долгие годы Доха поочередно становилась то «тысячником», то «пятисотником», меняясь этими двумя лицензиями с соседним Дубаем. С этого года уже оба соревнования получили наивысшую категорию. Традиционно на такие турниры заявляются все сильнейшие. Действующей чемпионкой является Ига Свёнтек.

ATP-500. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 19-25 февраля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (2), Николас Харри (18), Франсиско Серундоло (21), Кэмерон Норри (22), Себастьян Баэс (29), Томас Мартин Этчеверри (32), Ласло Джере (33), Артюр Фис (34).

Полный заявочный лист.

Турнир в олимпийском Рио проводится с 2014 года и является самым крупным в южноамериканской февральской грунтовой серии – относится к категории ATP-500. Первый розыгрыш остался за Рафаэлем Надалем. Также отличались Давид Феррер (2015), Доминик Тим (2017), Карлос Алькарас (2022), а действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри, который обыграл в прошлогоднем финале Алькараса.

ATP-250. Доха (Катар). 19-25 февраля

Хард, открытые корты.

Список участников: Даниил Медведев (3), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (15), Уго Умбер (20), Алехандро Давидович-Фокина (24), Ян-Леннард Штруфф (25), Александр Бублик (27), Лоренцо Музетти (28).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир в Дохе появился в туре в 1993 году и всегда считался довольно престижным, хотя формально он до сих пор относится к категории АТР-250. Впрочем, уже с 2025-го его повысят до «пятисотника». Чемпионами в разные годы тут становились Борис Беккер, Стефан Эдберг, Джим Курье, Роджер Федерер, Энди Маррей, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Отличались тут и россияне – Николай Давыденко (2010), Андрей Рублёв (2020) и Даниил Медведев (2023). Кроме того, финалистами были те же Давыденко (2011, 2013) и Рублёв (2018).

ATP-250. Лос-Кабос (Мексика). 19-24 февраля

Хард, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (6), Стефанос Циципас (7), Хольгер Руне (8), Алекс де Минор (10), Каспер Рууд (11), Кристофер Юбэнкс (35), Роман Сафиуллин (36), Даниэль Эванс (38).

Полный заявочный лист.

Турнир в Лос-Кабосе (Мексика) появился в 2016 году. Среди чемпионов в 2022-м был и россиянин Даниил Медведев. В прошлом финале Стефанос Циципас обыграл Алекса де Минора. Оба они снова приедут на турнир, а список участников возглавил полуфиналист недавнего Australian Open Александр Зверев.

WTA-1000. Дубай (ОАЭ). 18-24 февраля

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (3), Кори Гауфф (4), Джессика Пегула (5), Онс Жабер (6), Маркета Вондроушова (7), Мария Саккари (8).

Полный заявочный лист.