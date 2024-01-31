19-летняя Эрика Андреева уступила украинке Ястремской в 1-м круге турнира в Линце

111-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Соревнования проходят в помещении на харде.

В матче первого круга квалифаер Андреева со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 2:6 проиграла полуфиналистке Открытого чемпионата Австралии – 2024, 29-й ракетке мира из Украины Даяне Ястремской (WC). Встреча девушек продлилась 2 часа и 28 минут. Андреева три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету 23-летней Ястремской четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.