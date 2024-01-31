Синнер возобновил тренировки после победы на Australian Open

Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях фотографии из тренажёрного зала. Янник возобновил тренировки после триумфа в Мельбурне.

22-летний Синнер стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии. Сегодня же, 31 января, Янник посетил официальный приём у премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а также удостоился звания посла спортивной дипломатии.