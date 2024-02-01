Экс-теннисист из Америки вступился за Медведева

«Он зарекомендовал себя, как постоянный участник финалов Большого шлема. Кто называет его «чудом одного шлема» — вы просто идиоты и не понимаете, о чем говорите. Я понимаю, что всегда восхищаются победителем, а люди будут критиковать Медведева за то, что он выиграл два первых сета и проиграл. Такая критика — это мусор», — заявил Он.