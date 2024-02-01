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Экс-теннисист Роддик назвал мусором критиков Медведева

Чемпион Открытого чемпионата США (US Open – 2003), бывшая первая ракетка мира Энди Роддик выразил свое мнение о критиках россиянина Даниила Медведева после финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит The Tennis Letter.

Экс-теннисист из Америки вступился за Медведева
© Газета.Ru

«Он зарекомендовал себя, как постоянный участник финалов Большого шлема. Кто называет его «чудом одного шлема» — вы просто идиоты и не понимаете, о чем говорите. Я понимаю, что всегда восхищаются победителем, а люди будут критиковать Медведева за то, что он выиграл два первых сета и проиграл. Такая критика — это мусор», — заявил Он.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев назвал прошедший Australian Open самым изматывающим в карьере.

Теннис
Энди Роддик
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