Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой

«Мне нравится наблюдать за тем, как новое поколение добивается успехов. Меня очень впечатлило то, как Коко (Кори Гауфф<Кори Гауфф) завоевала титул в Нью-Йорке в прошлом году. И приятно, что появляются новые имена и открываются перспективы для таких спортсменок, как Мирра Андреева. Женский теннис стал намного стабильнее, и это очень радует», — приводит слова Шараповой Forbes.