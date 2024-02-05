Карацев опередил Сафиуллина в рейтинге ATP

Александр Шевченко, который провел первую неделю под флагом Казахстана, отыграл три позиции и теперь занимает 56 е место. Его партнер по сборной Александр Бублик после победы на турнире в Монпелье поднялся на четыре строчки и сейчас является 23 й ракеткой мира.