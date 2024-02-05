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Карацев опередил Сафиуллина в рейтинге ATP, Медведев удерживает третью строчку

Аслан Карацев опередил Романа Сафиуллина в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) и стал четвертой ракеткой России.

Карацев опередил Сафиуллина в рейтинге ATP
© РИА Новости

Карацев поднялся на 37 ю строчку в списке, Сафиуллин занимает 39 е место. Лучшим в рейтинге ATP среди россиян остается Даниил Медведев.

Александр Шевченко, который провел первую неделю под флагом Казахстана, отыграл три позиции и теперь занимает 56 е место. Его партнер по сборной Александр Бублик после победы на турнире в Монпелье поднялся на четыре строчки и сейчас является 23 й ракеткой мира.

Лидерство в рейтинге ATP удерживает серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 5 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8310

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3775

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3540

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3195

10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3025…

18 (18). Карен Хачанов — 1910…

37 (39). Аслан Карацев — 1093…

39 (36). Роман Сафиуллин — 1090…

61 (61). Павел Котов (все — Россия) — 859

Теннис
Хольгер Руне
Янник Синнер
Хуберт Хуркач
Павел Котов
Александр Бублик
Роман Сафиуллин
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Александр Зверев
Новак Джокович